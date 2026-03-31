大阪桐蔭が先制第98回選抜高校野球（甲子園）の決勝が31日に行われ、大阪桐蔭（大阪）と智弁学園（奈良）が対戦した。2回、大阪桐蔭の先制シーンで、驚くファンが現れた。大阪桐蔭が2回1死二塁とし、打席には「8番・三塁」で先発出場した中村勇斗（2年）。右前に運び、大一番で貴重な先制点をもたらした。中村の父は西武・中村剛也で、アルプスから響く応援歌も父のもの。中継などで気づいたX上のファンも反応した。Xには