1000系電車を導入東武鉄道は2026年3月31日、亀戸線・大師線向けに新型車両1000系電車を導入すると発表しました。2028年以降、大師線で自動運転の本格検証を開始します。【イメージ画像】新型車両の全体像と車内を見る1000系は、東武がこれまで進めてきた自動運転の検証結果を踏まえ、自動運転に対応した保安装置や各種センサなどを搭載。また、最新の省エネ機器も採用し、環境負荷低減を図ります。車両コンセプトは「SMART