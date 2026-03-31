1000系電車を導入

東武鉄道は2026年3月31日、亀戸線・大師線向けに新型車両1000系電車を導入すると発表しました。2028年以降、大師線で自動運転の本格検証を開始します。

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1000系は、東武がこれまで進めてきた自動運転の検証結果を踏まえ、自動運転に対応した保安装置や各種センサなどを搭載。また、最新の省エネ機器も採用し、環境負荷低減を図ります。

車両コンセプトは「SMART ＆ GATEWAY 〜未来に向けた入口〜」とし、外観デザインは六角形をモチーフに採用。先進性を追求しつつも“安全”を最優先する東武の姿勢を視覚的にも示す造形とし、“安心して乗れる車両”であることを表現するといいます。

カラーリングは、沿線風景との親和性に配慮しつつ、沿線の歴史的資源や人々の粋な心をイメージし、伝統色の“千歳緑（せんざいみどり）”をベースカラーに採用。乗降口周囲に配置した六角形は未来への入口を象徴し、規則的に配置された六角形で安定感と存在感を演出するといいます。また、内装は左右・上下で対になった色彩を採用し、未来に向かって光が駆け抜けるイメージを表現したそうです。

1000系は、6編成12両が2027年度以降順次導入される計画です。運行線区は亀戸線と大師線ですが、営業走行時に架線や線路などの状態を常時検測できる装置「みまモニ」を搭載する一部の編成は、本線全線での運行が予定されています。