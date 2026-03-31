トヨタ新「カローラ」の“激変”に反響殺到！「歴代で一番スポーティ！」との声も！自動車業界では、各メーカーの次世代モデルへの移行が着々と進んでいます。そのなかでも日本のユーザーから最も熱い視線が注がれているのが、トヨタを代表するグローバルスタンダードカーであり、来年2026年に生誕60周年を迎える「カローラ」の次期型モデルです。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「新カローラ」です！（34枚）現行型の