お笑いコンビ「ニューヨーク」が31日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。人気お笑いタレントの素顔を暴露する場面があった。「ニューヨーク」の同期にあたる芸人としてお笑いタレントの横澤夏子、お笑いコンビ「鬼越トマホーク」「おかずクラブ」「マテンロウ」「デニス」がいると紹介された。MCの「ハライチ」澤部佑が「横澤以外はみんな性格悪そう」とコメントすると、「ニューヨーク