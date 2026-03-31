お笑いコンビ「ニューヨーク」が31日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。人気お笑いタレントの素顔を暴露する場面があった。

「ニューヨーク」の同期にあたる芸人としてお笑いタレントの横澤夏子、お笑いコンビ「鬼越トマホーク」「おかずクラブ」「マテンロウ」「デニス」がいると紹介された。

MCの「ハライチ」澤部佑が「横澤以外はみんな性格悪そう」とコメントすると、「ニューヨーク」嶋佐和也は「横澤が一番性格悪いっすよ！」と意外な回答。「ハライチ」岩井勇気が「全然いい子じゃん」と反論しても、屋敷裕政は「バケモンっすよ。器で言うたらほぼ高市さんとかと同じくらい。とんでもない」と話し、澤部は「国を統べるぐらい」と反応した。

そんな横澤はVTR出演し「ニューヨーク」について、同期で飲み会などをすると「たき付け役です」「それだけやってノータッチでただただケンカさせる」と証言。

「“夏子もあれだろ？最近言いたいことあるだろ？”とか言ってたき付けるから、私がカナメストーンブチギレちゃったりするんですよ、本当に。本当に良くない役回り、危ない、だから」とぼやいてみせた。

VTRを見た屋敷は「たき付けなくても勝手に夏が同期にキレたりするんです」とぶっちゃけ、岩井は「横澤が文句言ってるの、あんまり聞いたことない」と不思議そうに語った。

嶋佐は「じゃあ人選んでる。毎回キレてますよ」と言い切り、屋敷は「昔嶋佐と夏子がコンビニ行って、嶋佐がトイレ行って帰ってきたら、おばさんとケンカしてたんですよ」とぶっちゃけた。嶋佐は「おばあちゃんと。70歳以上のおばあちゃんとバチバチケンカしてて」と暴露した。

同じくゲスト出演したお笑いタレントのカズレーザーは「勝てる相手としかケンカしてない」と分析して笑わせた。