ポーランド代表は31日に3大会連続のワールドカップ出場を目指して、96年間勝利できていない地でスウェーデン代表との欧州プレーオフ決勝を行う。MFヤクブ・カミンスキは前日会見で「新たな一章を書きたい」と意気込んだ。地元放送局『TVP』が伝えた。同局などによると、ポーランドは1930年に3-0の勝利を収めてからアウェーのスウェーデン戦で未勝利が続いている。直近のアウェー戦は2004年まで遡るものの、1930年以降は2分け8