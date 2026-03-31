岡本は2戦連発と状態を上げてきた(C)Getty Imagesブルージェイズの岡本和真は現地3月30日に本拠地で行われたロッキーズ戦に「7番・三塁」でスタメン出場。9回の第4打席で2戦連続となる2号ソロを放った。【動画】勢い止まらず！2戦連発となった岡本のホームランシーン9回一死で打席に立った岡本は3番手のチェース・ドーランダーが投じた初球の159.6キロの直球を振りぬき、打球はセンターフェンスの上部に当たり、ボールがはね返