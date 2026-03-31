3月31日 公開 genDESIGN（ジェン・デザイン）は3月31日、「ワンダと巨像」の20周年をお祝いするダウンタウンの松本人志さんのメッセージを公開した。 「ワンダと巨像」は2005年10月にプレイステーション 2向けに発売されたアクションアドベンチャーゲームで、2018年にはグラフィックスが進化したリメイク版もリリースされている。 今回はそんなアニバーサリ}