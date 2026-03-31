3月31日 公開

genDESIGN（ジェン・デザイン）は3月31日、「ワンダと巨像」の20周年をお祝いするダウンタウンの松本人志さんのメッセージを公開した。

「ワンダと巨像」は2005年10月にプレイステーション 2向けに発売されたアクションアドベンチャーゲームで、2018年にはグラフィックスが進化したリメイク版もリリースされている。

今回はそんなアニバーサリーを記念して、お笑いタレントの松本人志さんのメッセージが公開。「ワンダと巨像」と同じくディレクターを務めた上田文人氏の「ICO」にはまっていたことや、各作品の魅力を紹介している。また、後に発売された「人喰いの大鷲トリコ」にも触れつつ「松本家には上田文人三部作の歴史がある」としており、「ワンダと巨像2」への期待も綴られている。

(C)Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.

