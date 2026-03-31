【モデルプレス＝2026/03/31】嵐の二宮和也と女優の池田エライザが31日、都内で行われた「丸亀うどんメシ」新商品発表会に出席。丸亀製麺の“パッションサポーター”に就任したことについて喜びを語った。【写真】「WBC」から1人で帰国したニノの座席が話題◆池田エライザ＆二宮和也、丸亀製麺“パッションサポーター”就任4月7日より放映される丸亀製麺の新商品「丸亀うどんメシ」の新CMに出演する二宮と池田。撮影を振り返り、二