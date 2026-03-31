二宮和也＆池田エライザ、丸亀製麺“パッションサポーター”就任に戸惑い？「どちらかというと省エネ」
【モデルプレス＝2026/03/31】嵐の二宮和也と女優の池田エライザが31日、都内で行われた「丸亀うどんメシ」新商品発表会に出席。丸亀製麺の“パッションサポーター”に就任したことについて語った。
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4月7日より放映される丸亀製麺の新商品「丸亀うどんメシ」の新CMに出演する二宮と池田。撮影を振り返り、二宮は「本能に訴えかけるようなCMで、新鮮でしたし楽しかったですね」と明かし、池田は「現場でもすごく楽しくで、楽しさとか勢いがぎゅっと詰まったCMになっていて、早く観たいなと思います」と完成に期待を寄せた。
また、2人は丸亀製麺の“パッションサポーター”に就任したことについて問われると、二宮は「パッションサポーターといえば我々ですから（笑）！」とにっこり。池田は「私たちはどちらかというと省エネというイメージがあるけれども…（笑）」としつつも「内側にパッションがあるので、そのパッションを見抜いていただいたのかな」と理由を分析。この肩書きに二宮は「新鮮でしたし、わかりやすくていいですよね。『丸亀うどんメシ』の美味しさを全面に伝えられるというのが嬉しかったです」と喜びを語った。（modelpress編集部）
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◆池田エライザ＆二宮和也、丸亀製麺“パッションサポーター”就任
4月7日より放映される丸亀製麺の新商品「丸亀うどんメシ」の新CMに出演する二宮と池田。撮影を振り返り、二宮は「本能に訴えかけるようなCMで、新鮮でしたし楽しかったですね」と明かし、池田は「現場でもすごく楽しくで、楽しさとか勢いがぎゅっと詰まったCMになっていて、早く観たいなと思います」と完成に期待を寄せた。
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