退職代行「モームリ」を運営する（株）アルバトロス（TSRコード:694377686、横浜市）は、公式ホームページの代表取締役を変更した。31日午前11時現在、商業登記は変更されていない。HP上の新代表はモームリで広報などを務めた人物とみられる。2022年2月に設立（法人登記）されたアルバトロスは、創業者の谷本慎二氏が代表を務めてきたが、今年2月に弁護士法違反などの容疑で谷本氏らが逮捕された。その後、SNSアカウントでは、