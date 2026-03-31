【IKEAでポケモンと見つけよう、楽しい暮らし】 4月1日～5月10日 実施 各店舗で実施（一部店舗を除く） イケア・ジャパンは、ポケモンの新作ゲーム「ぽこ あ ぽけもん」とのスペシャル企画「IKEAでポケモンと見つけよう、楽しい暮らし」を4月1日から5月10日まで実施する。本稿では、イケア店舗に設置されるルームセットをご紹介する。 スペシャル企画はゲ