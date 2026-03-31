【IKEAでポケモンと見つけよう、楽しい暮らし】 4月1日～5月10日 実施 各店舗で実施（一部店舗を除く）

イケア・ジャパンは、ポケモンの新作ゲーム「ぽこ あ ぽけもん」とのスペシャル企画「IKEAでポケモンと見つけよう、楽しい暮らし」を4月1日から5月10日まで実施する。本稿では、イケア店舗に設置されるルームセットをご紹介する。

スペシャル企画はゲーム内とイケア店舗の両方で実施され、店舗での企画のひとつがルームセットの登場となる。イケア店舗では実際の家具の配置を想定した様々なルームセットを見ることができ、そのなかで「ピカチュウ」と「カビゴン」をイメージしたルームセットが期間中に登場する。

それぞれのルームセットは、イケアのインテリアデザイナーがポケモンをイメージして作り上げたもの。各店舗では2種類、またはいずれか1種類のルームセットが展開される。またルームセットは撮影可能だが、混雑時は譲り合いに協力してほしいという。

ピカチュウをイメージしたルームセット

表情豊かで、エネルギーにあふれるピカチュウをイメージしたルームセットです。イケアのキッズ商品を中心に、スウェーデンらしいキノコや葉っぱのモチーフを取り入れた商品を組み合わせることで、深い森の雰囲気を演出しています。ルームセットのデザインには社交、休息、創造、遊びの要素を備えたオープンなレイアウトを採用しました。（プレスリリースより引用）

カビゴンをイメージしたルームセット

ゆったりとくつろぎながら過ごすカビゴンからインスピレーションを得て、部屋の中心には居心地のよい睡眠エリアを配置しました。ベッドのすぐ隣のダイニングテーブルをレイアウトしています。壁一面の収納システムは日用品だけでなく、食べ物のストックにも対応。柔らかなブルーと白のコーディネートで、雲の上にいるような雰囲気を演出しています。（プレスリリースより引用）

またルームセットでは、「ぽこ あ ぽけもん」ゲーム内のクラウド島「IKEA アイランド」にいくためのコードも「じゅうしょ」が入手できる。コードをゲーム内で入力することで、イケアのデザイナーが手掛けた「ピカチュウ」と「カビゴン」をイメージした部屋を見ることができる。

このほかイケア店舗では、4月18日より「ぽこ あ ぽけもん」のスタンプラリーや、プレゼント＆抽選企画、スウェーデンレストランにおけるポケモンのデコレーションなどが実施される。期間は5月10日まで。

IKEA アイランド

スタンプラリー：ポケモンとイケアのトリビアを探すスタンプラリー。スタンプは全部で7つあり、台紙は記念として持ち帰れる

プレゼント＆抽選企画：IKEA Familyメンバーで1会計5,000円以上購入すると、イケア・ジャパンとポケモンのオリジナルステッカーが1枚プレゼントされる。またプレゼント抽選への参加もできる

スウェーデンレストランでの企画：スウェーデンレストランのケーキがポケモンのデコレーションに彩られる。ケーキにはポケモンデザインの紙ピックが使用されるほか、フォトスポットがレストラン内に設置される。紙ピックはなくなり次第終了。IKEA横浜ベイクォーター、IKEA京都、IKEA広島、IKEA岡山は対象外

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