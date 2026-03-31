朝ドラ女優「今田美桜」が5000万円超え“超イカツイ”「高級セダン」と最強2ショット！2026年3月30日、新たなNHK連続テレビ小説「風、薫る」の放送がいよいよスタートし、日本中の朝に新しい風が吹き込みました。そんな朝ドラの歴史のなかで、前々作にあたる「あんぱん」でヒロインを務め、その瑞々しい演技で国民的な人気をさらに不動のものとした女優の今田美桜さん。【画像】超カッコいい！ これが「今田美桜」と「超高級車