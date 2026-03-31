朝ドラ女優「今田美桜」が5000万円超え“超イカツイ”「高級セダン」と最強2ショット！

2026年3月30日、新たなNHK連続テレビ小説「風、薫る」の放送がいよいよスタートし、日本中の朝に新しい風が吹き込みました。

そんな朝ドラの歴史のなかで、前々作にあたる「あんぱん」でヒロインを務め、その瑞々しい演技で国民的な人気をさらに不動のものとした女優の今田美桜さん。

【画像】超カッコいい！ これが「今田美桜」と「超高級車」の2ショットです！

彼女が過去に自身のSNSやドラマのオフショットなどで披露した、海外製の“超高級セダン”との美しい2ショット写真が、クルマ好きやファンの間で現在も定期的に話題に上っています。

今田さんが傍らに寄り添うロールスロイスのフラッグシップモデル「ファントム」は、世界の王侯貴族やVIPに愛される「走る宮殿」とも称される究極のラグジュアリーセダン。

全長約5.8m×全幅2mを超える堂々たる体躯を持ち、フロントにはギリシャのパルテノン神殿をモチーフにした巨大なグリルと、ロールスロイスの象徴である「スピリット・オブ・エクスタシー」の美しいオーナメントが鎮座しています。

その心臓部には、6.75リッターのV型12気筒ツインターボエンジンが搭載され、まるで魔法の絨毯に乗っているかのような、圧倒的に静かで滑らかな乗り心地を提供。

車両価格は5000万円前後とされており、まさに“成功者の証”とも言える特別なクルマです。

SNSに投稿された写真では、このように圧倒的な存在感を放つファントムの重厚なボディを背景に、今田美桜さんが華やかな衣装を身に纏い、エレガントな微笑みを浮かべています。

これはTBS系ドラマ「トリリオンゲーム」放送時に公開されたもので、若き起業家2人が型破りな発想で成功をつかもうとするストーリーを象徴する写真として撮影されました。

最高級車の持つ威厳と、今田さんの洗練された美しさが奇跡的なバランスで融合したこの一枚に対し、ネット上では多くの反響が寄せられ続けています。

「クルマの迫力に全然負けてない！」「美桜ちゃんステキすぎます…」「まるで本物の社長令嬢や海外セレブのようなオーラがある」といった、彼女の持つ気品を絶賛する声が多く見受けられます。

また、「ファントムの重厚なボディと華やかな衣装のコントラストが最高に美しい…」「こんな素敵な女性が後部座席から降りてきたら見惚れちゃうよ〜」と、被写体としての完成度の高さにため息をもらすコメントも後を絶ちません。

さらに、クルマ好きのファンからは「ファントムの隣に立つとクルマの規格外の大きさがよく分かる」「いつか自分もこんな超高級車に乗って素敵な女性をエスコートしてみたいな」といった、ロールスロイスに対する憧れの念を抱く声も寄せられています。

さらに、なかには「ご自身でハンドルを握る姿も見てみたいけれど、やはりこのクルマは後部座席で優雅にくつろぐ姿が一番似合う」といった、ショーファードリブン（お抱え運転手が運転するクルマ）としてのファントムのキャラクターを踏まえた意見も。

このように、朝ドラヒロインという国民的な親しみやすさを持つ一方で、数千万円の最高級車に寄り添っても決して見劣りしない圧倒的なスター性を持ち合わせている今田美桜さん。

“あんぱん”での活躍を経て、女優としてさらに大きく飛躍し続ける彼女の姿は、ロールスロイス・ファントムが放つ色褪せない威光とどこか重なる部分があるのかもしれません。

新しい朝ドラが始まり季節が巡るたびに、彼女が残したこの優雅な2ショットは多くの人々の記憶に残り、語り継がれていくことでしょう。