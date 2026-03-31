久保は1月のバルセロナ戦で負傷交代スペイン1部レアル・ソシエダに所属する日本代表MF久保建英は、1月18日に行われたバルセロナ戦で左足のハムストリングスを痛めて戦列を離れている。4月4日に行われるレバンテ戦での復帰が見込まれる久保は、地元メディア「Diario Vasco」で復帰への思いを語っている。現在、日本代表はスコットランド代表、イングランド代表と対戦するため、欧州遠征を行っている。日本代表の常連でもある久