ガーナサッカー協会（GFA）は31日、オットー・アッド監督との契約を即時解除したことを発表した。今後の方針に関しては、追って発表するとしている。FIFAワールドカップ2026アフリカ予選で8勝1分1敗で駆け抜けたガーナ代表。2大会連続5回目の本大会出場を決め、本大会ではグループLでパナマ代表、イングランド代表、クロアチア代表との対戦を控えている。本大会への準備を進めるなか、ガーナ代表は昨年11月に行われた日本代