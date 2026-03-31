30日午後、菊川市で農機具倉庫の一部を焼く火事があり、この家の70代の男性が顔や腕にやけどを負い、死亡しました。警察などで出火原因を調べています。警察と消防によりますと、火事があったのは菊川市吉沢の農機具倉庫で、30日午後0時半ごろ、近くに住む人から「倉庫から火と黒煙が見える」と119番通報がありました。火は、倉庫の一部を焼き、およそ1時間後に消し止められました。倉庫にいた男性（77）は顔や腕、下半身にやけど