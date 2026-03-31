「エスティマ」後継の「“8人乗り”最大級ミニバン」が魅力的！北米でトヨタは「シエナ」というモデルを販売しています。これは現地で生産されている大型のミニバンで、2025年10月23日には最新となる2026年モデルが発表されました。そのルーツを辿ると、かつて日本でも親しまれた「エスティマ（現地名プレビア）」の後継モデルとして、1997年に誕生した歴史を持っています。【画像】超カッコいい！ これがエスティマ後継の「“