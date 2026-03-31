「エスティマ」後継の「“8人乗り”最大級ミニバン」が魅力的！

北米でトヨタは「シエナ」というモデルを販売しています。これは現地で生産されている大型のミニバンで、2025年10月23日には最新となる2026年モデルが発表されました。

そのルーツを辿ると、かつて日本でも親しまれた「エスティマ（現地名プレビア）」の後継モデルとして、1997年に誕生した歴史を持っています。

【画像】超カッコいい！ これがエスティマ後継の「“8人乗り”ミニバン」です！（30枚以上）

現行モデルは2021年に登場した4代目にあたり、全長5メートル級という堂々とした体格を誇りながらも、車高を抑えたスタイリッシュなフォルムが特徴。

フロントマスクも落ち着いた表情に仕上げられており、大柄なボディでありながら威圧感を与えないスマートな佇まいが、北米市場で長く愛され続けている理由のひとつと言えるでしょう。

このシエナは、広大な車内に3列シートを備え、7人乗りと8人乗りの両方を用意しています。家族での日常使いから長距離の旅行、さらには大切なお客様の送迎まで、幅広い用途をカバーする実用性の高さが魅力です。

最新の2026年モデルでは、その高い実用性に加えて装備面の底上げが図られました。展開されるグレードは、ベースとなる「LE」から「XLE」「XSE」「リミテッド」「ウッドランドエディション」、そして最上位の「プラチナム」まで、2025年モデルと同様の6種類が継続されています。

注目すべきは、各グレードで向上した快適性です。エントリーモデルの「LE」であっても、自動防眩ルームミラーやリアウインドウシェードが標準装備となり、オーディオも従来の6スピーカーから8スピーカーへと強化されました。

さらに、中間グレードの「XLE」や「XSE」では、ルーフレールやドアミラー一体型のターンシグナル、そしてJBLプレミアムオーディオが採用されるなど、上位グレードにふさわしい贅沢な仕様へと進化を遂げています。

また、全グレード共通のトピックとして、新色「ヘビーメタル」が設定された点も見逃せません。このダークシルバー系のカラーは、光の当たり方によって濃淡が美しく変化するメタリックな質感が特徴。シエナの大きなボディに陰影による立体感を与え、より引き締まった印象に仕立て上げています。

走行性能については、信頼性の高い2.5リッター直列4気筒エンジンに電気モーターを組み合わせたハイブリッドシステムを全車に搭載。駆動方式は前輪駆動（FWD）と電気式4輪駆動（E-Four）から選択でき、優れた燃費性能と、あらゆる路面状況での安定した走りを両立させています。

価格は4万120ドル（日本円で約641万円 ※2026年3月下旬時点のレート）からとなっており、前モデルからの値上がり幅はわずか165ドル（約2万6000円）という非常に小幅な改定に留まりました。

現地ディーラーへの入荷は2026年1月から開始されています。

こうした新型シエナの発表を受け、日本のSNSなどでも大きな反響を呼んでいます。特にデザインへの評価は高く、「ギラついていなくて上品でカッコいい」「クールな佇まいが魅力的」といった声が多く聞かれます。

過度なメッキ装飾を好む傾向がある日本のミニバン市場とは対照的な、控えめで洗練されたシエナのデザインに魅力を感じる人も少なくないようです。

また、「日本でも販売してほしい」「右ハンドル仕様があればすぐにでも買いたい」といった国内導入を熱望するコメントも後を絶ちません。

価格面では「アルファードと競合する価格帯だ」とする意見や、「ハイエースとどちらにするか迷いそう」といった具体的な比較検討の声も上がっています。

機能面においても、3列目シートの格納のしやすさや実用性の高さを評価する意見がある一方で、ボディサイズの大きさから「日本での運用はハードルが高そう」といった現実的な見方もあり、期待と課題の両面が語られているのが印象的です。

総じてシエナは、落ち着いたデザインと高い実用性、そして納得感のある価格設定が揃ったモデルとして、かつてのエスティマのような存在を求める層を中心に、日本でも非常に高い注目を集め続けています。