2026年3月31日（火）8:30発表日本東京都区部消費者物価指数2026年3月分速報 【1】結果：東京コアCPIは前年同月比1.7％上昇 中東情勢の影響でガソリンは前月比16％上昇 2026年3月の東京都区部消費者物価指数（以下、東京CPI）は、ヘッドラインの総合指数が前年同月比1.4％上昇と、前回2月の同1.5％から伸びが減速しました。 コア指標である生鮮食品を除く総合指数は、前月からおおむね横ばいの同1.7％の上昇となりました。コア