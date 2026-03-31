中国ドラマ『長安二十四時』の第1話が、YouTubeにて特別公開された。 参考：チャオ・ルースー×ウィリアム・チャン共演の中国ドラマ『私の完璧な結婚』日本初放送決定 本作は、制作準備7カ月、撮影期間271日、エキストラ動員数2万9918人、キャスト1万8000人という壮大なスケールで制作され、2019年に中国で放送されてからネット視聴回数31億を突破したアクション歴史ドラマ。美術や小道具など細かな部分