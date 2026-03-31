中国ドラマ『長安二十四時』の第1話が、YouTubeにて特別公開された。

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本作は、制作準備7カ月、撮影期間271日、エキストラ動員数2万9918人、キャスト1万8000人という壮大なスケールで制作され、2019年に中国で放送されてからネット視聴回数31億を突破したアクション歴史ドラマ。美術や小道具など細かな部分までこだわった映像美、実力派揃いのキャスト陣、原作の世界観を表現したストーリーで高い評価を得ている。ある殺人事件の嫌疑で投獄されている元軍人が、24時間という制限時間内に長安での爆破テロ阻止に挑む。

YouTubeで特別公開された第1話「巳の正刻～戦いの始まり～」は、不義の罪で捕らえられた囚人・張小敬（レイ・ジャーイン）が靖安司の司丞・李必（イー・ヤンチェンシー）から呼び出され、ある人物の追跡を命じられるところから物語がスタートする。成功の暁には放免するという条件を提示された小敬は、命をかけた24時間のミッションに挑むことになる。

（文＝リアルサウンド編集部）