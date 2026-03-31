国内最高峰の女子バレーボールリーグ「SVリーグ」でレギュラーシーズン優勝を果たし、頂点を目指して突き進むNECレッドロケッツ川崎。その魅力を多角的に伝える公式応援番組「We love ROCKETS！」（ラブロケ）の4月分が1日（水）から放送される。 ラブロケは、コート上での真剣な表情とは一味違う、選手たちのリラックスした素顔や個性が垣間見える人気番組。今シーズンの第