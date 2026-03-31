レギュラーシーズン覇者の助っ人3人が川崎大師へ！ NEC川崎の応援番組「ラブロケ」4月分は日本文化体感と感動秘話に注目

国内最高峰の女子バレーボールリーグ「SVリーグ」でレギュラーシーズン優勝を果たし、頂点を目指して突き進むNECレッドロケッツ川崎。その魅力を多角的に伝える公式応援番組「We love ROCKETS！」（ラブロケ）の4月分が1日（水）から放送される。

ラブロケは、コート上での真剣な表情とは一味違う、選手たちのリラックスした素顔や個性が垣間見える人気番組。今シーズンの第8回となる4月分は、今季の快進撃を支えた外国籍選手のシルビア・チネロ・ヌワカロール（シッソ）、カミラ・デ・ラ・ローザ（カミラ）、ジョバンナ・ミラナ・デイ（ジア）の3人と、伊藤花音通訳が登場。「川崎大師を散策！」と題し、地元・川崎の名所を巡りながら日本文化を体感する。

「写ルンです」を片手に境内に足を踏み入れた4人は、まず水屋で手を清め、献香所で線香の煙を浴びるなど、伊藤通訳の手本を参考に作法通りに身を清めてから大本堂でお参りへ。読経が響く厳かな空気の中、3選手が真剣に手を合わせる姿は必見だ。

散策のなかで訪れた、美容にご利益があるといわれる像「しょうづかの婆さん」では、それぞれが“美しくなりたい”と願い事を披露。カミラが「心を美しく」、シッソが「自分らしくいたい」、ジアが「周囲への貢献」と、アスリートらしい内面の美しさを願う一方で、伊藤通訳が明かした女性としての“切実な願い”には、一同が深く共感し盛り上がる一幕も。

また、道中では「日本で一番良かった思い出」を語り合う。昨年12月に来日したばかりのカミラが明かしたエピソードに、一同が感動して思わず抱き合うなど、慣れない異国の地で奮闘する彼女たちの強い絆と、温かな人間性が映し出されている。当日、選手たち自らが撮影した貴重な写真の数々も公開されるなど、見どころ満載の内容だ。

なお、今月の番組ナレーションは伊藤通訳が担当し、和やかなムードで番組をナビゲートする。

ラブロケはイッツコムチャンネル11で毎週水曜よる10時ほか放送中。神奈川県内の一部ケーブル局でも放送されている。また、J SPORTSオンデマンドや、NECレッドロケッツ川崎公式YouTubeチャンネルでも順次配信されるため、全国のファンが視聴可能だ。

■We love ROCKETS！放送情報

番組名： We love ROCKETS！（略称：ラブロケ）

放送日時： 毎週水曜日 22:00～

内容更新： 毎月第1水曜日

放送： イッツコムチャンネル11 ※神奈川県内の一部ケーブル局でも放送

配信： NECレッドロケッツ川崎 公式YouTubeチャンネル／毎月第1水曜日前後にアップ。J SPORTSオンデマンドでも配信