岡谷鋼機 [名証Ｐ] が3月31日昼(11:30)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比8.5％増の454億円に伸びたが、27年2月期は前期比12.1％減の400億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を155円→161円(前の期は210円)に増額し、今期は86円とし、5月31日割当の株式分割を考慮した実質配当は6.8％増配とする方針とした。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比20.8％減の102