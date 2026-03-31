7月17日に公開される山粼賢人主演映画『キングダム 魂の決戦』の追加キャストとして、斎藤工、勝矢、田中圭、一ノ瀬ワタル、渋谷謙人、宍戸開、結木滉星、三山凌輝、中村蒼、三吉彩花の出演が発表され、あわせて本編映像を使用した新たな特報映像が公開された。 参考：『キングダム 魂の決戦』に志尊淳、神尾楓珠、坂口憲二ら出演秦軍集結の特報映像も 本作は、原泰久による同名コミックを実写映画化した大ヒットシ