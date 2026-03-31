7月17日に公開される山粼賢人主演映画『キングダム 魂の決戦』の追加キャストとして、斎藤工、勝矢、田中圭、一ノ瀬ワタル、渋谷謙人、宍戸開、結木滉星、三山凌輝、中村蒼、三吉彩花の出演が発表され、あわせて本編映像を使用した新たな特報映像が公開された。

参考：『キングダム 魂の決戦』に志尊淳、神尾楓珠、坂口憲二ら出演 秦軍集結の特報映像も

本作は、原泰久による同名コミックを実写映画化した大ヒットシリーズの第5弾。原作屈指の人気エピソード「合従軍編」が描かれる。楚、趙、魏、韓、燕、斉の六国が結成した“合従軍”が秦国に攻め込み、秦は絶体絶命の危機に直面。「秦vs六国」というシリーズ最大規模のスケールで、国家存亡を懸けた大攻防戦が繰り広げられる。監督は前作に引き続き佐藤信介が務める。

キャストには、天下の大将軍を目指す主人公・信役の山粼、若き秦国王・嬴政役の吉沢亮、軍師を志す河了貂役の橋本環奈らシリーズを牽引してきた面々が続投。さらに、合従軍を率いる謎多き軍師・李牧役の小栗旬、かつて祖国を秦に蹂躙され復讐に燃える狂気の猛将・万極役の山田裕貴、豪胆無比な将軍・麃公役の豊川悦司らが集結する。

斎藤が演じるのは、広大な版図と膨大な兵力を束ねる合従軍の総大将に君臨する楚の宰相・春申君。春申君は、20年にわたり大国・楚を統べ、中華全土で格付けをすれば頂点に位置するともされる沈着冷静で確かな統率力を備えた軍総司令だ。

勝矢は、楚の総大将で“楚の巨人”の異名を持ち、圧巻の体躯と規格外の怪力で戦場を蹂躙する大将軍・汗明を演じる。三吉が演じるのは、春申君に「戦の天才」と称されるほどの才覚をもち、楚の第二軍を率いる女将軍・媧燐。一ノ瀬は、圧倒的武力で最前線で猛威を振るう将軍・臨武君を演じる。さらに、最年少の中華十弓の弓使い・白麗役に三山、一騎打ちの強さを誇る項翼役に結木が名を連ねた。

また、趙軍の総大将である李牧（小栗旬）から熱い信頼を得ている副将・慶舎を中村、魏軍の総大将で攻城兵器の開発にも長けた知略派の若き大将軍・呉鳳明を田中がそれぞれ演じる。そして、韓軍の総大将・成恢役に渋谷、燕軍の総大将・オルド役に宍戸が名を連ねた。

映画『キングダム 魂の決戦』特報（合従軍ver.） 公開された特報（合従軍ver.）には、初解禁となる本編シーンがふんだんに盛り込まれ、これまでベールに包まれていた合従軍の姿が映し出されている。李牧の「秦国が滅ぶまでです」という言葉とともに、進軍を止めることなく押し寄せる合従軍の大軍勢や、執念を宿した各国の猛者たちの表情が確認できる。（文＝リアルサウンド編集部）