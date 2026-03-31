カーリング女子で、五輪２大会連続メダルの吉田知那美がロコ・ソラーレを退団する。３１日、チームの公式ホームページと本人のインスタグラムから発表された。今後は、新設されるロックリーグのタイフーンカーリングクラブで主将を務める。世界から選抜された選手らが参加するカーリング初のプロリーグ。吉田知のチームにはスウェーデン、韓国、スコットランド、ニュージーランドなどの選手が在籍する。吉田知は自身のインスタ