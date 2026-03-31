カーリング女子で、五輪２大会連続メダルの吉田知那美がロコ・ソラーレを退団する。３１日、チームの公式ホームページと本人のインスタグラムから発表された。

今後は、新設されるロックリーグのタイフーンカーリングクラブで主将を務める。世界から選抜された選手らが参加するカーリング初のプロリーグ。吉田知のチームにはスウェーデン、韓国、スコットランド、ニュージーランドなどの選手が在籍する。吉田知は自身のインスタグラムで「今までの１０年間、オリンピックやグランドタイトルをかけて戦ってきたライバルのトップ選手たちとチームメートになります。ライバルだったからこそみんなの強さをこれでもかというくらい知っています。みんなで今までの経験と知識を出し合い、言葉の壁や文化の違いなど、私たちらしい解決策を作り出していけたらと思っています！」と投稿していた。

吉田知は、北海道銀行フォルティウスとして、１４年ソチ五輪に出場。退職後、本橋麻里が率いるロコ・ソラーレに加入した。サードを務め、１８年平昌五輪で銅メダル、２２年北京五輪銀メダル獲得に大きく貢献した。チームとして最後の大会となった今月の世界選手権は、選手による投票で送られる個人賞のフランシス・ブロディ賞を受賞した。