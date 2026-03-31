オムロンは高い。３０日取引終了後、デバイス＆モジュールソリューションズビジネス（電子部品事業）を米投資会社のカーライル・グループに譲渡すると発表した。子会社のオムロンデバイスに電子部品事業を承継させ、この新会社（譲渡事業価値８１０億円）の全株式をカーライルに売却する形で行う。株式譲渡実行日は１０月１日。事業の選択と集中による今後の収益力向上への期待が高まっているよう