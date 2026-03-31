「ブルージェイズ−ロッキーズ」（３０日、トロント）ブルージェイズが開幕４戦目で異例の野手登板を決断した。シュナイダー監督は９点ビハインドの八回から捕手・ハイネマンを登板させた。ブルージェイズは開幕から２試合連続でサヨナラ勝ちを収めた一方、リリーフ陣の登板過多が懸念されていた。さらにこの日は先発のポンセが打球処理の際に右膝を痛めて緊急降板。カートでグラウンド外へ搬送され、ブルペンがスクランブル