高市政権で防衛大臣を務める小泉進次郎氏（44）と2019年に電撃結婚した滝川クリステル（48）が、3月29日放送の「夫が寝たあとに」（テレビ朝日系）に出演。夫との交際秘話や出産エピソードを披露したことで注目を集めている。滝川クリステルの“セルフプロデュース力”はホンモノか…夫・進次郎氏の人気も追い風に同番組は3児の母である藤本美貴（41）と横澤夏子（35）がMCを務め、育児や家事に特化した人気バラエティー。滝川