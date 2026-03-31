高市政権で防衛大臣を務める小泉進次郎氏（44）と2019年に電撃結婚した滝川クリステル（48）が、3月29日放送の「夫が寝たあとに」（テレビ朝日系）に出演。夫との交際秘話や出産エピソードを披露したことで注目を集めている。

滝川クリステルの“セルフプロデュース力”はホンモノか…夫・進次郎氏の人気も追い風に

同番組は3児の母である藤本美貴（41）と横澤夏子（35）がMCを務め、育児や家事に特化した人気バラエティー。滝川は進次郎氏との交際期間中について、「会うのは自分の家だけだった」と外食などを一切しないおうちデートだったことや、「好きになったのは向こうから」となれそめを暴露。結婚披露宴の打ち合わせは友人に“影武者”になってもらって極秘で進めたことも明らかにした。

現在6歳になる長男の初出産が帝王切開になった経緯とともに、進次郎氏が当時環境大臣だったことから、SPが出産に立ち会う進次郎氏を警護したというエピソードも明かされ、視聴者からは驚きの声が多く上がった。

「進次郎さんが選挙などで多忙の時期は、兄の小泉孝太郎さんが時間をつくって子供たちを遊びに連れて行ってくれるなど、“小泉家秘話”に興味深く耳を傾けた視聴者も少なくないでしょう。ただ問題は、現職閣僚の妻である滝川さんが夫のプライベートな話を赤裸々に明かしたことについて、《進次郎が政治家辞めて引退後ならべらべら昔話として話してもいいだろうけど、今じゃないと思うよ》と批判的な声もありました」（芸能ジャーナリスト）

■「カンペ疑惑」も取り沙汰された年下夫が…

もちろん夫の仕事によってフリーアナウンサーである妻の仕事が制限されないようにという配慮があるかもしれないが、今回の滝川の久々のバラエティー出演に対し、策略めいたものを感じた視聴者もいたようだ。

「進次郎さんといえば、昨年の自民党総裁選で高市早苗氏と決選投票で争いました。その際に進次郎さんの支援に回った牧島かれん元デジタル大臣が陣営関係者や支援者にステマを指示したことが発覚。進次郎さん自身も環境大臣、農水大臣の頃は頼りない一面がフォーカスされ、総裁選の出馬会見でプロンプターらしきものをたびたび見ていたことからカンペ疑惑が取り沙汰されました。ですが高市政権で防衛大臣に就任してからは、張り切っている様子がうかがえ、一部で“覚醒進次郎”などと呼ばれています。そんなタイミングで滝川さんが珍しくバラエティー番組に出演したことから、『進次郎人気に便乗か？』などと冷ややかに見る向きもあります」（同）

初出産時の進次郎氏の対応について「頼もしいなと思った」と夫への信頼を口にした滝川。覚醒した年下夫を改めて見直したのだろうか。



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