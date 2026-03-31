東京・銀座のGINZA SIXで3月30日、「ほっともっと」の新CM発表会が開催された。この日の主役は4月1日から期間限定で発売される新メニュー「焼肉ビビンバ」と、その新CMのイメージキャラクターに抜擢された7人組アイドルグループ「CANDY TUNE(キャンディーチューン)」。CANDY TUNEのメンバーたち。左から南なつさん、小川奈々子さん、福山梨乃さん、立花琴未さん、桐原美月さん、村川緋杏さん、宮野静さん会場には、彩り鮮やかなア