女優の戸田恵梨香（37）が31日までに自身のインスタグラムを更新。共演俳優との2ショットを公開した。「リブート最後までご覧いただきありがとうございました」と書き出した戸田。主演・鈴木亮平との2ショットをアップした。「みんなが本気でぶつかりあった愛情溢れるこの作品に参加する事ができて幸せでした」とコメント。鈴木をメンションして「お誕生日おめでとう」と祝った。この投稿にファンは20万を超える“いいね”