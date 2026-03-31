政府が検討している消費減税は、家計の負担を和らげる効果が期待されています。ただ、消費額が多い世帯ほど減税額も大きくなりやすいため、高収入世帯のほうが恩恵を受けやすいのではないかと感じる人もいるかもしれません。では、年収が低い世帯では減税効果は薄くなるのでしょうか。 そこで本記事は実際に消費減税の効果や、世帯年収と減税額について解説します。 「消費減税」は「社会保障国民会議」で制度設計が