声優の鬼頭明里さんは3月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。モザイク付きの写真を公開したところ「美人女性声優が汚された…」「なんてことを……」といった声が寄せられています。【写真】鬼頭明里が公開したモザイク付き写真「ねえ最悪………」鬼頭さんは「ねえ最悪………桜綺麗〜と思って写真撮った5秒後に手に鳥のフン落とされた…」と報告し、手元の写真を投稿。鳥のフンと思われる箇所は、モザイクがかけられています。また