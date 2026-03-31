「美人女性声優が汚された…」鬼頭明里、モザイク付き写真が話題に。「最悪で草」「なんてことを……」
声優の鬼頭明里さんは3月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。モザイク付きの写真を公開したところ「美人女性声優が汚された…」「なんてことを……」といった声が寄せられています。
【写真】鬼頭明里が公開したモザイク付き写真
ファンからは「美人女性声優が汚された…」「なんてことを……」「ほんとにこういうことあるんだ……」「鳥が許せねぇ」「最悪で草」「運を手に入れたってことにしましょw」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【写真】鬼頭明里が公開したモザイク付き写真
「ねえ最悪………」鬼頭さんは「ねえ最悪………桜綺麗〜と思って写真撮った5秒後に手に鳥のフン落とされた…」と報告し、手元の写真を投稿。鳥のフンと思われる箇所は、モザイクがかけられています。また、「そして5秒前に撮れた桜の写真ですどうぞ」とつづり、桜の写真も公開しました。
「自慢の生命線まで晒すことに」さらに「フンのおかげで図らずもわたしの自慢の生命線まで晒すことになってしまったね 長いでしょ生命線、私はしぶとく生き延びるよ…」とも投稿した鬼頭さん。ファンからは「こんなとこまで伸びてんの！？ってなりました」「改めて見ると長い！」といった反響が寄せられています。ぜひ鬼頭さんの生命線にも注目してみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)