Stray Kidsに密着した初のライブドキュメンタリー映画『Stray Kids ： The dominATE Experience』が、5月15日より全国公開されることが決定。メインビジュアル、予告編、場面写真が一挙解禁され、メンバーからのコメント動画も到着した。【動画】映画『Stray Kids ： The dominATE Experience』予告編本作は、Stray Kids史上最大規模のワールドツアー「dominATE」（全35地域56公演）に密着したライブドキュメンタリー映画。202