Stray Kids初のライブドキュメンタリー映画が5.15日本公開決定！ 予告＆場面写真など公開
Stray Kidsに密着した初のライブドキュメンタリー映画『Stray Kids ： The dominATE Experience』が、5月15日より全国公開されることが決定。メインビジュアル、予告編、場面写真が一挙解禁され、メンバーからのコメント動画も到着した。
【動画】映画『Stray Kids ： The dominATE Experience』予告編
本作は、Stray Kids史上最大規模のワールドツアー「dominATE」（全35地域56公演）に密着したライブドキュメンタリー映画。2026年2月に世界61地域で公開されると、公開初週末に北米1724館で約560万ドル（約8.8億円）の興行収入を記録した。さらに、メキシコでは約210万ドル（約3.3億円）で1位を獲得。ドイツでは約160万ドル（約2.5億円）を記録し、現地K-POP映画史上最高のオープニング成績を達成した。また、イギリスとアイルランドでも約140万ドル（約2.2億円）の収益を上げ、歴代K-POP映画の最高興行作品の一つとなった。
作品の核となるのは、アメリカ・ロサンゼルスの巨大会場SoFiスタジアムで開催された歴史的な公演。その熱狂的なステージを、アデルやテイラー・スウィフトなど世界的アーティストのライブ映像を手がけてきたポール・ダグデール監督らが制作を指揮し、最新のカメラワークと音響で余すところなく収録している。
さらに、ライブ映像にとどまらず、ツアーの舞台裏に密着したメイキングや、メンバーたちの葛藤と情熱に迫る独占インタビューも収録。多忙なツアースケジュールを乗り越えながら、ステージ上の圧倒的なパフォーマンスからバックステージでの飾らない素顔まで、Stray Kidsのアイデンティティが形成される瞬間を克明に映し出している。
このたび、日本公開決定に伴い、本作のメインビジュアル、予告編、さらに場面写真が解禁された。予告編では、圧倒的なライブパフォーマンスはもちろん、華やかなステージの裏に隠されたメンバーの葛藤や、音楽に懸ける情熱に迫るインタビューの一部も収録。ステージ上で唯一無二の存在感を放つ姿と、ファンへの想いを語る等身大の姿が交錯する、胸を打つ内容に仕上がっている。
本作は、通常の2D上映に加え、前後左右や上下に動くモーションシートや、水・風・香り・フラッシュなどの特殊効果が映画のさまざまなシーンとリアルタイムかつダイナミックに連動する体験型上映「4DX」、正面スクリーンに加え両側面（壁面）にも映像を投影し、映画の世界に包み込まれるような極限の臨場感を味わえる「SCREENX」、さらに「4DX」と「SCREENX」を融合した大迫力の「ULTRA 4DX」での上映が予定されている。
さらに、4月10日より、全国の上映劇場およびオンラインにて【特典付き前売券】ムビチケカードと、選べる収納台紙付きムビチケカードA・B・Cコンプリートセット（2種）の発売が決定した。
映画『Stray Kids ： The dominATE Experience』は、5月15日より全国公開。
【動画】映画『Stray Kids ： The dominATE Experience』予告編
本作は、Stray Kids史上最大規模のワールドツアー「dominATE」（全35地域56公演）に密着したライブドキュメンタリー映画。2026年2月に世界61地域で公開されると、公開初週末に北米1724館で約560万ドル（約8.8億円）の興行収入を記録した。さらに、メキシコでは約210万ドル（約3.3億円）で1位を獲得。ドイツでは約160万ドル（約2.5億円）を記録し、現地K-POP映画史上最高のオープニング成績を達成した。また、イギリスとアイルランドでも約140万ドル（約2.2億円）の収益を上げ、歴代K-POP映画の最高興行作品の一つとなった。
さらに、ライブ映像にとどまらず、ツアーの舞台裏に密着したメイキングや、メンバーたちの葛藤と情熱に迫る独占インタビューも収録。多忙なツアースケジュールを乗り越えながら、ステージ上の圧倒的なパフォーマンスからバックステージでの飾らない素顔まで、Stray Kidsのアイデンティティが形成される瞬間を克明に映し出している。
このたび、日本公開決定に伴い、本作のメインビジュアル、予告編、さらに場面写真が解禁された。予告編では、圧倒的なライブパフォーマンスはもちろん、華やかなステージの裏に隠されたメンバーの葛藤や、音楽に懸ける情熱に迫るインタビューの一部も収録。ステージ上で唯一無二の存在感を放つ姿と、ファンへの想いを語る等身大の姿が交錯する、胸を打つ内容に仕上がっている。
本作は、通常の2D上映に加え、前後左右や上下に動くモーションシートや、水・風・香り・フラッシュなどの特殊効果が映画のさまざまなシーンとリアルタイムかつダイナミックに連動する体験型上映「4DX」、正面スクリーンに加え両側面（壁面）にも映像を投影し、映画の世界に包み込まれるような極限の臨場感を味わえる「SCREENX」、さらに「4DX」と「SCREENX」を融合した大迫力の「ULTRA 4DX」での上映が予定されている。
さらに、4月10日より、全国の上映劇場およびオンラインにて【特典付き前売券】ムビチケカードと、選べる収納台紙付きムビチケカードA・B・Cコンプリートセット（2種）の発売が決定した。
映画『Stray Kids ： The dominATE Experience』は、5月15日より全国公開。