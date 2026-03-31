花に花言葉があるように、スイーツにも「お菓子言葉」なるものが存在すのをご存知だろうか。関西を中心に活躍するお笑いコンビ・はるかぜに告ぐは、「恋人や好きな人へ思いを伝える際にピッタリなお菓子言葉」を紹介した。☆☆☆☆●ティラミス「私を元気づけて」本来、イタリア語で「私を上に引っ張り上げて」という意味を持つが、転じて「私を元気づけて」「私を励まして」に変換されたとか。海外では異性への贈り物とされる