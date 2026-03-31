花に花言葉があるように、スイーツにも「お菓子言葉」なるものが存在すのをご存知だろうか。関西を中心に活躍するお笑いコンビ・はるかぜに告ぐは、「恋人や好きな人へ思いを伝える際にピッタリなお菓子言葉」を紹介した。



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●ティラミス「私を元気づけて」



本来、イタリア語で「私を上に引っ張り上げて」という意味を持つが、転じて「私を元気づけて」「私を励まして」に変換されたとか。海外では異性への贈り物とされることが多いスイーツだそう。

●キャンディー「あなたが好き」



口の中で甘みが続くことから、このような意味があるといわれている。気軽な好意や“ちょっとした好き”という気持ちを伝える贈り物としてもおすすめだとか。とんずは「バリバリバリと相手が食べたら脈なし」と独自の見解を述べた。

●マドレーヌ「仲良くなりたい」



二枚貝の貝殻が合わさった形から「仲良くなりたい」という意味が込められている。

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花妃は「かっぱえびせんをくれる人は『やめられない止まらない』という思いを抱いてる。トッポだと『おれ中身いっぱい詰まった男やねん』をアピールしてる」と論じた。すかさずとんずは「そんな男イヤやろ」とツッコミを入れた。

はるかぜに告ぐ

※ラジオ関西『Clip火曜日』より

（2026年3月10日放送回）