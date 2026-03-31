生きていると、「え、なんでこんなことが私の身に起きるの？」というような理不尽な目に遭うこともある。「私は悪くないのに……」「あの人のせいで……」そんなことをぐるぐる考えていると、ストレスは増すばかりだ。「自分の大切な時間を、不快なことを考えるのに使うのは嫌だ！」と思う人におすすめなのが、書籍『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』（池田貴将著）だ。本書は「世間から見た成功」ではなく