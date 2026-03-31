ホラーコメディ映画『ハッピー・デス・デイ』シリーズ第3作に、またひとつ前向きな動きが伝えられた。主演のジェシカ・ローテが、脚本・監督のクリストファー・ランドンはすでに第3作の構想を完全に固めていると明かしている。 ローテは、今後のシリーズ展開について米に語る中で、「クリス・ランドンという、才能あふれる大胆不敵な脚本家・監督は、第3作の全体像をすでに作り上げて