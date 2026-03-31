「どういう塩梅で見せたらいいか」――。原菜乃華が、「火神の子」として生きる女子高校生という強烈な役への向き合い方を語った。カリスマ性と精神的な幼さという要素をどう表現するか、現場で試行錯誤を重ねているという。原菜乃華○「火神の子」として育てられた女子高校生役テレ東のドラマ『るなしい』(4月2日スタート 毎週木曜深夜24:30〜)の記者会見がこのほど、都内で行われ、原菜乃華、窪塚愛流、本島純政、影山優佳、根岸