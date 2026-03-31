テレ東では 4月2日(木)から、「るなしい」(毎週木曜深夜24時30分～)を放送いたします。 原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子による同名漫画。「アメトーーク!」 (テレビ朝日)の「漫画⼤好き芸⼈」や「川島･⼭内のマンガ沼」(読売テレビ)など多数メディアで紹介され、⼤のマンガ好きで知られる麒麟・川島明が絶賛するなど、カルト的