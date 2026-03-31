NHK「ばけばけ」の最終回が放送され、“ばけばけロス”を訴える声が上がっている。ドラマではヘブン（トミー・バストウ）とトキ（〓石あかり）の息子たちが幼いままで結末を迎えた。モデルとなった小泉八雲の子供たちは、その後どのような人生を歩んだのか。ルポライターの昼間たかしさんが、文献などを基に史実をひも解く――。ラフカディオ・ハーンの銘板（写真＝Robert-brook／CC-Zero／Wikimedia Commons）■“東京編”をもっ